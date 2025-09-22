ロックバンド・RADWIMPSの新曲『ピアフ』が、日本テレビの報道番組『news zero』の新テーマ曲として、9月29日のOAで初披露されます。4月からの番組テーマ曲『命題』に続き、RADWIMPSが1年間で2つのテーマ曲を担当します。『命題』は、RADWIMPSが初めて報道番組のテーマ曲として書き下ろした楽曲。実は、その制作過程の中で、同じテーマやメッセージを持ちながら、別の楽曲として生み出された曲が『ピアフ』。制作途中の楽曲を聞き