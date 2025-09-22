「台風19号」進路定まらず 気象庁によりますと、非常に強い台風１９号は、きょう（２２日）午後９時現在、日本の東を東北東へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルとなっています。 今後の進路予想は【画像①】の通りです。 詳しい情報はこちら【目次】Σ