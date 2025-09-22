名鉄津島線は、9月22日午後11時45分現在、須ケ口ー津島駅間で運転を見合わせています。名古屋鉄道によりますと、七宝駅構内で発生した人身事故の影響だということです。運転再開は、23日午前1時半頃の見込みです。