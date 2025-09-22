２１日、コーリャン畑で記念写真を撮る人たち。（南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京9月22日】中国江蘇省農墾集団傘下の江心沙農場が同省常州市金壇区の長蕩湖と銭資湖の湖畔で運営する農地で、8千ムー（約530ヘクタール）余りのコーリャンが収穫期を迎えた。たわわに実を付けたコーリャンが一面を赤く染める畑では、遠くで行き交う収穫機、記念撮影や自撮りを楽しむ観光客の姿など、生き生きとした豊作の風景が広がって