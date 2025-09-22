果実の甘酸っぱさと爽やかな紅茶のハーモニーを楽しめる「キリン 午後の紅茶 FRUITS & ICE TEA」から、待望の新フレーバーが誕生します。オレンジ＆グレープフルーツと白ぶどう＆レモンの2種類が2025年9月23日（火）に全国発売。さらに、発売を記念した「午後ティー フルーツバッグ キャンペーン」も9月22日（月）からスタート！日常を彩る新しい紅茶体験をお届