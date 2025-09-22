２１日、キャットショーに参加したスフィンクス。（ウラジオストク＝新華社配信／郭飛洲）【新華社ウラジオストク9月23日】ロシアのウラジオストクで21日、キャットショーが行われた。メインクーン、ブリティッシュショートヘア、スフィンクス、アビシニアンなどさまざまな品種のネコが一堂に会し、多くの来場者を楽しませた。２１日、キャットショーに参加したピーターボールド。（ウラジオストク＝新華社配信／郭飛洲）