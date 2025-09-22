水戸市の住宅で火事があり、住人の女性1人がけがをしました。【映像】消火活動が続く現場の様子現在も消火活動が続いています。午後8時前、水戸市見和で「火が見える」などと近隣住民から複数の通報がありました。警察などによりますと、木造平屋建て住宅が燃え、住人の女性（84）がけがをしました。病院に搬送される際、意識はあったということです。ポンプ車など9台が消火活動にあたり、約2時間半後に火はほぼ消し止め