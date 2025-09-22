帰宅した女性が室内にいた男に刃物で腹などを刺された事件。警察は、現場から逃走していた男を殺人未遂の疑いで緊急逮捕しました。21日夜、宮崎県新富町で30代の女性が帰宅したところ、室内にいた男に刃物のようなもので腹や右のふとももを刺されました。女性に意識はあり、命に別状ありません。警察は、現場から逃走していた住所・職業不詳の竹下誠也容疑者（34）を殺人未遂の疑いで緊急逮捕しました。竹下容疑者は女性と家族ぐる