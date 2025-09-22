LDH所属ガールズ・パフォーマンスグループのLucky²がデビュー4周年を記念する2025年9月22日に「Laki」へ改名した。更なる高みを目指し、これからもファンの皆さんと無限の可能性を信じて一緒に未来を切り拓いていきたい、そんな強い想いから改名した。Laki には、L：Lucky（幸運）A：Ambition（夢・向上心）K：Kizuna（絆）I：Infinity（無限の可能性）というそれぞれに意味が込められている。新アーティストロゴにはこれらの