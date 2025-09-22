ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が２１日（日本時間２２日）、自身のインスタグラムに新規投稿。今季限りでの現役引退を表明し、１９日にレギュラーシーズン本拠地最終登板を終えたクレイトン・カーショー投手の一幕を公開した。「ＴｈｅＴａｋｅＤｏｗｎ」と題し、カーショーが試合後にロッカーで子どもたちから倒されるシーン。１９日のジャイアンツ戦はエレン夫人とともに、スタンドから４人の子どもたち