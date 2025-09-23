『スター・ウォーズ』実写ドラマシリーズ初の劇場版『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、予告編映像とポスターが公開された。 「スター・ウォーズ」を世に送り出したジョージ・ルーカスが本作の撮影現場にも訪れ、今最も高く評価し称賛する“孤高の賞金稼ぎマンダロリアン”と“ベビーヨーダの愛称で社会現象を