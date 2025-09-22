カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（月曜・後１０時）最終回が２２日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）開始１分半頃に登場した人物にネットが沸いた。最終回は、学校を訴えると言う山田（平岩紙）のシーンからスタート。そして場面は変わり、健治（磯村勇斗）とエプロン姿でおでんを作っているのは、なんと、３年葵組の元担任で学年主任だった巌谷（淵上泰史）