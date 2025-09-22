【ニューヨーク共同】週明け22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前週末比122.49ドル安の4万6192.78ドルを付けた。19日まで3日続伸して最高値を更新していたことから、高値を警戒した利益確定の売り注文が先行した。