キャンメイクから、2025年9月下旬発売の新ルージュ「ラスターヴェールルージュ」全3色（各\1,298）が登場！とろけるジェル膜が唇に密着し、つけたての色ツヤと潤いが長時間続きます。透明感のある美発色で、飲み物を飲んだ後も色ツヤキープ。保湿効果も高く、リップクリームいらずでしっとり唇に♡普段使いから特別な日まで活躍する新作です。 落ちにくい“とろツヤ膜”で美発色キ}