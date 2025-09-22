µÄ²ñ¤â»ÔÌ±¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤¹¡£1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤ÎÍøÍÑ¤òÁ´»ÔÌ±¤ËÂ¥¤¹¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¤Î¡È¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¡É¤¬²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÀÀï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥¹¥Þ¥Û¾òÎã¡É »¿À®12 È¿ÂÐ7¤Ç»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è Í¾²Ë»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ï2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹ »ÔÄ¹¡ÖÃúÇ«¤Ë»ÔÌ±¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× °¦ÃÎ¡¦Ë­ÌÀ»Ô 22Æü¤ÎË­ÌÀ»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¡£¡ÊË­ÌÀ»ÔµÄ²ñ ¶áÆ£Íµ±ÑµÄÄ¹ ¸á¸å2»þÈ¾²á¤®¡Ë¡Ö»¿À®¤ÎÊý¤Ïµ¯Î©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤