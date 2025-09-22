◆ソフトバンク0―1オリックス（22日、みずほペイペイドーム）スコアボードに無情の「0」が刻まれた。九回2死二塁。代打の山川は空振り三振に倒れた。零封負けで痛恨の3連敗。小久保監督は「柳田が帰ってきて、雰囲気は変わっていた。紙一重の勝負なのでね」と3戦連続の1点差負けをかみしめた。4月11日のロッテ戦で自打球を当て、右脛骨（けいこつ）骨挫傷を負った柳田が約5カ月ぶりに1軍復帰。近藤は腰の張りを押して右翼守