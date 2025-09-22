モデルの東原亜希（42）が22日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。フォロワーから夫婦げんかについて質問され、赤裸々に答えた。フォロワーに「質問はありますか?」と呼びかけた東原。「夫婦喧嘩しますか??」との質問に「木曜あたりの疲れてきた時におかずが無いね、みたいな夫の悪気のない何気ない一言にブチギレそうになりましたが、息子のそれ言っちゃダメだよってナイス仲裁のおかげでセーフ。未遂」と回答した