経営再建中の日産自動車が、英サッカー・プレミアリーグの強豪「マンチェスター・シティー」などを傘下に持つシティー・フットボール・グループとのスポンサー契約を終了したことが２２日、わかった。日産は世界的な販売不振を背景に大規模なリストラ策を進めており、その一環となる。日産は２０１４年から同グループと契約を結んでいた。試合会場で広告活動を行っていたが、段階的に終了するという。具体的な契約額は明らかに