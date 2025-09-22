22日午後、神奈川県川崎市の公園で、遊んでいた子ども3人が男に棒のようなもので殴られる事件がありました。警察は、公園の付近に住む80代の男から事情を聞いています。警察によりますと、22日午後4時20分ごろ、川崎市川崎区の公園で遊んでいた小学2年生の男の子3人が、男に棒のようなもので殴られたということです。3人が公園でボール遊びをしていたところ、近づいてきた男に突然、木製の棒のようなもので腕や足を殴られたという