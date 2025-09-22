TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』（TOKYO MXほか）の劇中アーティスト JELEEが、2ndミニアルバム『JELEE BAG』を12月3日にリリースする。 （関連：櫻坂46×アニメコラボ、なぜ増加？『Aniplex Online Fest』出演、松田里奈・森田ひかるが担う“必然の抜擢”） 昨年に放送された同アニメ発の匿名アーティスト JELEEは、ボーカル／作詞担当のJELEE、イラスト担当の海月ヨル、作曲担当の木村ちゃん