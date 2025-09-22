２１日に閉幕した陸上の世界選手権東京大会で、日本勢はメダル２個を獲得した。メダルを含む８位以上の入賞は計１１で、２年前のブダペスト大会と並んで過去最多。国立競技場を埋め尽くした観衆の声援に応え、健闘を見せた。次回は２０２７年に北京で開催される。銅メダル２個をもたらしたのは、日本の「お家芸」となった競歩だ。男子は３５キロの勝木隼人（自衛隊）が、競歩種目で日本勢６大会連続の表彰台を確保。女子２０キ