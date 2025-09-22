カリフォルニアくるみ協会は、2025年一番人気のくるみパンを決定する「2025くるみパン総選挙」を、2025年9月19日(金)から10月19日(日)まで開催します。 カリフォルニアくるみ協会「2025くるみパン総選挙」  投票期間：2025年9月19日(金)〜10月19日(日)(23:59まで)部門：・コンビニ・スーパーで買える袋パン部門・インストアベーカリー部門・街のパン屋さんで買える部門投票方法：「くるみパン総選挙」公式サイ