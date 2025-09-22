２１日に閉幕した陸上の世界選手権東京大会で、日本勢はメダル２個を獲得した。メダルを含む８位以上の入賞は計１１で、２年前のブダペスト大会と並んで過去最多。メダルの期待もあった男子４００メートルリレーは６位入賞にとどまった。この種目で北京五輪銀メダルの朝原宣治さんが振り返る。男子４００メートルリレーはジャマイカや英国などの強豪が予選で姿を消し、日本は決勝でメダル圏内の３７秒７台を十分に狙えた。それ