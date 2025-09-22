元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新。石破茂首相の退陣表明に伴う自民党総裁選が同日に告示され、5人が立候補を届け出た件について言及した。立候補したのは小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の5人。ガーシー氏は、各候補が「決意」を表明したというネット記事に触れると「毎度のことながら、何