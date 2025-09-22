北海道・千歳から生まれた「あんバタースイーツ専門店」岡田謹製 あんバタ屋が、2025年9月29日（月）～10月19日（日）の期間限定でJR東京駅「グランスタ東京」に登場します。定番の「あんバタフィナンシェ」はもちろん、この時期だけのほうじ茶フレーバーや秋らしい「あんバタパン・おさつ」など限定商品も勢ぞろい。お土産にもぴったりの人気スイーツを、東京駅で手に入れるチャンスです♪