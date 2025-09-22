次子が、嫁いだ長子宅に居候しており、まともに働いていないので、将来を考えると不安になります皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、子ども2人を育て現在は一人暮らしの57歳の会社員女性。自分の老後のお金と、成人した子どもの将来についても心配だといいます。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。【マンガ】54歳・資産3000万円男