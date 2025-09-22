◆ソフトバンク―オリックス（22日、みずほペイペイドーム）右脛骨（けいこつ）骨挫傷で戦列を離れていたソフトバンクの柳田悠岐外野手が、5カ月ぶりに1軍の舞台に立った。「2番指名打者」で昇格即スタメンで3打数無安打、2三振、1四球だった。久々の本拠地での試合だったが、快音は聞かれず。「全然疲れてないです。3タコ、2三振」と淡々と振り返った。その上で「緊張感っていうのは、試合はあんまなかったんですけど。見え