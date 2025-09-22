2025年10月12日に告示される静岡県伊東市議会議員選挙の立候補予定者説明会が9月22日に開かれました。定数20を上回る35の陣営の関係者が出席し、田久保市長に近い立場の人も複数いるとみられています。 【動画】「若者が伊東を好きになって誇りを…」高校生が“みらい会議”開催の一方... 大人たちは市議選へ “市長派”は6人か=静岡・伊東市 9月22日朝、記者から「何人擁立するか決めたか」と問われた田久保市長は、この日も無