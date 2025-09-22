9月に入り、新潟県内では踏切内で列車と車の事故が相次いでいます。こうした中、秋の全国交通安全運動に合わせ、糸魚川市の踏切で警察などが事故防止のため、安全確認を徹底するよう呼びかけました。【記者リポート】「事故のあった現場。事故発生から1時間半以上が経ちましたが、黒い軽乗用車が線路内に残されています」9月1日、新潟市西蒲区でJR越後線の普通列車と30代の女性が運転する軽自動車が衝突したほか、9月12日に