南大隅町で22日、ダイビングをしていた男性が漂流しているのが見つかり、死亡しました。 指宿海上保安署によりますと、22日午前11時前、南大隅町の立目崎灯台付近で釣りをしていた人から「沖合で漂流している人がいる」と118番通報がありました。 海上保安署が巡視艇とヘリコプターを出して捜索したところ、通報からおよそ1時間半後の午後0時30分頃に、捜索中のヘリコプターが立目崎灯台からおよそ1．3キロ沖合の海