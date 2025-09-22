「ヤクルト３−２阪神」（２２日、神宮球場）２試合連続の欠場となったヤクルト・村上宗隆内野手はベンチで戦況を見守った。試合後、高津監督は「宗はね、いつもと一緒。ここ数日は変わらずですね」と説明した。前カードの中日戦で２試合連続途中交代。前日の阪神戦は欠場した。この日の試合中、村上はキャッチャーミットを手にし、隣にはマスクをかぶったつば九郎人形も。五回に山田が左中間を破る二塁打を放つと、ベンチ前