旧統一教会トップ・韓鶴子総裁の逮捕状を発付するかどうかの審査が韓国の裁判所で行われました。結論は今夜にも出る見通しです。およそ5時間の審査を終えた韓鶴子総裁は、午後7時前、ソウル中央地裁をあとにしました。記者「韓総裁を乗せた車が拘置所に入っていきます」多くの信者らが集まる中、そのまま拘置所へと入りました。韓総裁をめぐっては、教団の元幹部を通じて国会議員に不正な政治資金を提供した政治資金法違反の疑いや