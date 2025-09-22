「彼女はどうしてあんなに自然に男性と話せるの？」と感じたことはありませんか？実はそういう女性たちには、さりげなく実践している会話テクニックがあるんです。そこで今回は、コミュ力高め女子が自然にやってる「会話のコツ」を紹介します。感情を表に出しすぎないコミュ力の高い女性は、会話中に感情が高ぶっても、それを表に出しすぎないバランス感覚を持っているもの。そのため、自分の話に夢中になって一方的に話し続けたり