「もしかして彼、私に好意ある？」と思う瞬間ってあるはず。でも、男性の好意はストレートな言葉よりも“行動”に出ることが多いんです。気づかないままスルーしてしまうと、せっかくの恋のチャンスを逃すことに。そこで今回は、そんな男性がさりげなく出す「脈ありサイン」を紹介します。返信スピードがやたら早い普段は返信が遅いタイプなのに、あなたからのLINEだけはすぐ返ってくる。これは「つながっていたい」気持ちの表れで