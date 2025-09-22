夫の様子がなんとなく違う…そんな違和感を感じたことはありませんか？特に不倫中の男性は明らかに普段と違う行動パターンを見せるもの。そこで今回は、不倫する男性が無意識に出している「サイン」を紹介します。外出する頻度が高くなる「ちょっと用事があるから」「同僚と飲みに行くから」…こんな言葉が増えていませんか？不倫中の男性は、不倫相手と会う時間を確保するために、外出する頻度が高くなります。実際に不倫相手と会