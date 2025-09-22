結婚生活はゴールではなく、むしろスタート地点。最初はラブラブでも、気づかないうちに夫が「正直、冷める…」と感じる瞬間は訪れるものです。特に今は共働きやSNS疲れなど厳しい生活環境の中で、ちょっとした行動が「離婚の火種」になることも。そこで今回は、夫婦関係を一気に冷え込ませる「妻のNG行動」を紹介します。家事を「やってもらって当然」な態度家事が苦手でも一生懸命やろうとする姿勢があれば、夫は応援したくなる