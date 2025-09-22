「簡単に痩せられる」と人気の置き換えダイエット。特にシェイクやスムージーといった“ドリンク置き換え”は手軽さから人気ですが、これだけに頼るのは危険です。実際に栄養不足やリバウンドを招き、体調を崩す人も少なくありません。そこで今回は、「飲むだけダイエット」に潜む落とし穴と、置き換えドリンクを健康的に活用する秘訣を紹介します。🌼やりすぎはNG！健康的に痩せるためには「ほどほどのダイエット」が“ち