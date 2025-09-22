メ～テレ（名古屋テレビ） 法定限度の利息額を超えて現金を貸し付ける契約をしたとして、埼玉県の41歳の男が逮捕されました。 出資法違反の疑いで逮捕されたのは、埼玉県上尾市の職業不詳、浅野陽気容疑者（41）です。 警察によりますと、浅野容疑者は今月16日、名古屋市中村区の施設内で、愛知県尾張旭市の会社役員の男性（44）に現金35万円を貸し付け、1週間後に利息の15万円を含め50万円の返済を求める契約をした