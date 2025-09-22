仕事が忙しくて、夜に洗濯をする人は多いと思います。夜に洗濯物を外に干すのを避けた方がよい理由について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。coco−araの公式インスタグラムアカウントは、夜に洗濯物を外に干すデメリットについて、次のように説明しています。【夜に洗濯物を干すデメリット】・洗濯物を盗まれやすく、防犯的に良くない。・生乾きになりやすい。・