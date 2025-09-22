コットン・ラボは、コットン配合シート「デリケートふきとりシート」を2025年10月1日より発売します。 コットン・ラボ「デリケートふきとりシート」  希望小売価格(税込)：オープン価格(参考売価：598円税込)内容量：45枚シートサイズ：約150×200mm特長：コットン配合シート、無香料、パラベンフリー産地：日本製販売店：全国の薬局・ドラッグスストアなど コ