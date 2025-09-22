RIMOWA（リモワ）は、初のレザーバッグ「グルーヴ コレクション」を9月22日に発売した。ブランドのアイコンであるグルーヴ デザインを再解釈し、リモワの象徴的なデザインコードから着想を得た新しいパターンを採用。上質なイタリアンレザーで仕立てた。ドイツで開発され、イタリアで製造される。時代を超越した普遍的なフォルムが魅力の「ショッピングバッグ」（323,400円）、クラシックなデザインをベースにリラックス感とエレガ