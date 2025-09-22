本作の著者・星田つまみさんのお子さんは、分娩時に「新生児仮死」と呼ばれる状態で生まれました。このエピソードはその当時のことを記録したレポート漫画から一部抜粋したものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『産声を聞かせて』第8話をごらんください。 異変にいち早く気づいた星田つまみ(@hoshi.da)さんのお母さん。元看護師だからこそ、この時最悪のケースも考えていたのだそう…