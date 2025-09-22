◇パ・リーグオリックス1-0ソフトバンク（2025年9月22日みずほペイペイ）オリックスが3日連続で、ソフトバンク相手に1点差勝利を収めた。8回に杉本が松本裕から左翼へ値千金の先制ソロ。殊勲者が「あんまり経験のない若い子が、どんどん結果を恐れずに投げ込んでいる姿を見たらかっこいいなと思う」と振り返った通り、若手ブルペン陣の奮闘も見逃せない。先発・エスピノーザが2度の満塁機を切り抜けるなど、6回零封。7回