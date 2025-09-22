自民党総裁選（１０月４日投開票）を巡り、党内では、決選投票を見据えた戦略を練る動きも出始めている。５人が立候補しており、どの候補も１回目の投票で過半数を得るのは難しいとの見方からだ。国会議員票の比重が高まる決選投票では、派閥や旧派閥単位での駆け引きも激しくなりそうだ。総裁選では、１回目の投票で過半数を得た候補がいない場合、上位２人で決選投票が行われる。９人が立候補した昨年を含め、過去６回の総裁