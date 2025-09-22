2025年からスタートの新シリーズに反響集まる中国市場における電動化の波はますます加速しており、自動車メーカー各社が新たなEVモデルの投入を急いでいます。そのなかでも注目を集めているのが、ホンダが展開する次世代EVシリーズ「イエ（Ye）」です。【画像】超カッコいい！ これがホンダ斬新「スポーツセダン／SUV」です！（30枚以上）ホンダは中国を最重要市場のひとつと位置づけ、2027年までに複数のEVを展開する計画を