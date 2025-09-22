◆パ・リーグソフトバンク０―１オリックス（２２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクはオリックスに３連敗を喫した。右けい骨の骨挫傷で離脱していた柳田が約５か月半ぶりに復帰し、２番・ＤＨでスタメン。腰に張りを抱え、ＤＨが続いていた近藤が１８試合ぶりに右翼を守ったが、完封負けを喫した。柳田が四球でつないだ５回２死満塁で柳町が二ゴロ。６回１死満塁では海野、川瀬が凡退した。この３試合は計６度の満塁で全