◇セ・リーグ阪神2-3ヤクルト（2025年9月22日神宮）プロ入り後初となる「一塁」で先発出場した阪神・前川が結果を残した。「初めてだったので緊張感とかがあった。3回まで守りましたけど、次あるなら頑張りたいなと思います」1点リードの4回無死一塁の場面ではカウント1―1から青柳の外角ツーシームをはじき返し、左中間を破る適時二塁打とした。「ぺーさん（北川ファームチーフ打撃コーチ）から前で打て、前で打てと