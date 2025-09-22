◆ソフトバンク0―1オリックス（22日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが零封負けで3連敗を喫した。打線は2度の満塁機などを生かせず。先発の大津亮介が6回無失点と好投したが、セットアッパーの松本裕樹が8回に決勝ソロ本塁打を浴び、2敗目を喫した。日本ハムが負けたため優勝マジックは6となった。周東佑京が2試合連続欠場した。18日の日本ハム戦で背中に死球を受けた影響で、この日は病院を受診。ベンチには入ったが