大分県警日田署は22日、日田市の女性が警察官らをかたる偽電話詐欺に遭い、約680万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、被害者方固定電話に通信事業者を名乗る自動ガイダンスから電話があった。つながったコールセンターから「あなたの携帯電話が暴力団に利用されていた。警察から電話があるので対応してほしい」などと言われた。すると警察官を名乗る人物から「暴力団組員を逮捕したら、