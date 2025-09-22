サッカー明治安田J1アルビレックス新潟は9月20日、横浜FCと対戦しました。残留に向けては負けられない一戦でしたが、この日もゴールが遠かったアルビ。試合終了間際の失点で敗れ、残留が遠のく痛い黒星です。 20日、最下位のアルビが対戦したのは、19位の横浜FC。【アルビ入江徹 監督】「とても大事な一戦だということは選手も僕が言わずとも分かっていたと思うが、この一戦にかけるところを選手と確認した」試合前